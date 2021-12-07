Получи зачёт!

Хорошо ли вы ориентируетесь в финансовых вопросах? Узнать это, а также получить индивидуальные рекомендации можно, приняв участие во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Проводят его Банк России и Агентство стратегических инициатив.

Как сообщает пресс-служба Отделения-НБ Чувашская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России, до 16 декабря 2021 года любой желающий может принять участие не только в личном зачете и самостоятельно отвечать на вопросы (до 13 декабря), но и собрать друзей или коллег и попробовать силы в командном соревновании (14 и 16 декабря).

Онлайн-зачет традиционно разделен на два уровня сложности: базовый предназначен для тех, кто только начинает разбираться в финансах, продвинутый — для тех, кто уже получил опыт использования разных финансовых продуктов и услуг. В каждом уровне по 30 вопросов, при правильном ответе на 20 и более из них участник получит именной сертификат и возможность поделиться своими результатами в соцсетях. На прохождение испытания дается 1 час. Пройти индивидуальный зачет можно несколько раз — количество попыток неограниченно.

Участие бесплатно. Для участия требуется зарегистрироваться.