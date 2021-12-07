И вновь о газовом долге

Просроченная задолженность организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, за поставку топливно-энергетических ресурсов на 1 декабря составила 2 млрд 434,1 млн рублей, что на 16,1 % ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на предоставленную финансовую поддержку со стороны Правительства республики, исполнение графика погашения просроченной задолженности за природный газ проблемных потребителей отстает, на 1 декабря сумма невыполнения графика в целом по всем потребителям составила 220,8 млн рублей.

Такие данные были озвучены на еженедельном совещании у Главы Чувашии 6 декабря при обсуждении вопроса прохождения нынешнего отопительного сезона, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики. Олег Николаев поручил республиканским Минстрою, Минфину, а также администрациям муниципалитетов совместно с теплоснабжающими организациями отработать вопросы погашения задолженности и в уходящем году принять меры по ее снижению.

По информации с сайта www.gmch.ru о задолженности юридических лиц за газ по состоянию на 22 ноября 2021 г., в перечне должников находятся шумерлинские МУП «ШПТиВ» с просроченным долгом в 24,7 млн рублей и МУП «Теплоэнего» — 100,8 млн.

фото: newstula.ru