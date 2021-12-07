Завершено расследование уголовного дела по факту гибели 7-летней шумерлинки

Как сообщает Следственное управление СКР по Чувашии, 41-летней житель города Шумерли обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, в августе 2021 года обвиняемый приобрел для личного пользования бревна, которые складировал навалом на улице возле своего дома, не зафиксировав их надлежащим образом и не проверив их устойчивость и не огородив штабель. В результате вечером 23 сентября 7-летняя девочка во время прогулки залезла на бревна, которые покатились и придавили её. В результате ребенок скончался. Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Шумерлинский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СКР по Чувашии