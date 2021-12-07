Дмитрий Краснов: попытки пресекать работу мобильных групп в Чувашии рассматривают индивидуально

Объяснять причины отказа пропускать мобильные группы в магазин «Пятёрочка» в Канаше пришлось представителю торговой сети на заседании Оперативного штаба. Тимур Баймуллин пообещал, что действиям сотрудников будет дана оценка. Подобные инциденты в Минэкономразвития Чувашии находятся на особом контроле.

Отраслевые министерства проводят мониторинги количества привитых от коронавируса работников. Как отметил, на заседании Оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19, вице-премьер Дмитрий Краснов темпы вакцинации в Чувашии увеличиваются.

«В сфере потребительского рынка доля вакцинированных работников двумя компонентами на данный момент составляет 85%. Это свыше 33 тысяч человек, за последнюю неделю количество вакцинированных первым компонентом увеличилось на 1000 человек. Продолжается работа мобильных групп по обследованию потребительского рынка. Так, с 15 по 30 ноября было обследовано 65% от общего количества объектов. В целом охват вакцинацией работников торговых сетей идет неплохими темпами», — рассказал министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

Также, подчеркнул вице-премьер, в сфере общепита Чувашии увеличивается количество зон, свободных от COVID-19. Напомним, что получить такой статус возможно, если от коронавируса будут привиты 100% процентов сотрудников.

«Количество зон, свободных от COVID-19 увеличилось. Сейчас в этом списке 649 объектов или 63,8% от общего количества объектов общественного питания в республике», — отметил Дмитрий Краснов.

Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики