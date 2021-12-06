28 октября станет официальным Днем памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей

Соответствующий Указ подписал Глава Чувашии Олег Николаев.

«Это память о тех, кто в то время трудился, ковал победу в тылу. Это память, которая усиливает нас, ныне живущих, и заряжает энергией, мощью, мужеством через изучение страниц истории чувашского народа, его беспримерного подвига в годы Священной войны 1941—1945 годов», – прокомментировал Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Напомним, что в 2021 году отмечается 80-летие начала строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. В Чувашии этот год объявлен Годом трудового подвига их строителей. Благодаря содержательности и масштабности проведенных мероприятий, была заложена основа для сохранения исторической памяти о трудовом подвиге чувашского народа, внесен огромный вклад в нравственно-патриотическое воспитание детей и молодежи.

Справочно:

Сурский и Казанский рубежи для обороны от фашистских захватчиков строились в Чувашии с 28 октября 1941 года по 21 января 1942 года.

Согласно документам, хранящимся в государственных архивах Чувашской Республики, над строительством трудились около 200 тысяч человек – третья часть трудоспособного населения республики. Общая протяженность рубежей составила 380 км.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики