Фестиваль «Чебоксары на высоте» занял второе место национальной премии Russian Event Awards

Прошедший этим летом в детском парке им. А.Г. Николаева Межрегиональный фестиваль уличных театров на ходулях «Чебоксары на высоте» занял второе место в номинации «Лучшее театрализованное представление и карнавал» X Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

Финал конкурса состоялся 1-3 декабря в Ульяновске. Всего в этом году на получение премии претендовали 62 региона с 515 проектами, из которых в финал вышли 193. Конкуренция была серьезная.

Конкурс проходил при поддержке Федерального агентства по туризму. Победители получат информационную поддержку и продвижение своих мероприятий на всероссийском уровне.

Чувашинформ.рф.