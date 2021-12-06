Конкурс для старшего поколения

До Нового года 2022 остались считанные дни, а значит, уже пора к нему готовиться и настраиваться на праздник! Как известно, у каждого года по восточному гороскопу есть свое животное-покровитель. 2022-й будет годом Черного Водяного Тигра. Его главной направляющей силой станет стремление к достижению целей. Но Тигр проследит, чтобы достигались они честными путями, иначе расположения знака можно не ждать.

Отделение дневного пребывания Шумерлинского КЦСОН объявило новогодний конкурс «Символ 2022 года». Участником конкурса может стать любой человек, достигший пенсионного возраста, и граждане с ограниченными возможностями здоровья. От шумерлинцев ждут авторские работы, сделанные своими руками, с изображением тигра. Техника, размер и функциональное применение работы не имеют значения. Это может быть вышивка, прихватка, игрушка, керамика, колье, открытка – в общем, всё, что угодно, включая мыло и пряники!

Заявки и работы принимаются до 27 декабря по адресу: г. Шумерля, проезд Мебельщиков, д. 9, каб. №10, с 9.00 до 16.00 час. Телефон для справок 8(83536) 2-81-06. Итоги конкурса будут подведены 28 декабря.

ШКЦСОН.