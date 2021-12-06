Государственная поддержка помогла предпринимателю открыть сеть языковых студий

Свою первую языковую студию Валерия Толстова основала в 17 лет и сразу же окупила вложения. Сейчас у языковой школы 7 филиалов, где ежемесячно обучаются 300 человек.

В этом году молодой предприниматель решила масштабировать свое дело. Чтобы открыть новые филиалы студии и приобрести оборудование Валерия обратилась в Агентство поддержки малого бизнеса. Также девушке предоставили грант для реализации социального проекта — всего 500 тысяч рублей.

«Всего на реализацию своего проекта я направила 1,5 миллиона рублей, из них 950 тысяч – льготные займы в АПМБ. 800 учеников пройдут обучение иностранным языкам, повысят уровень знаний по говорению, чтению, аудированию, лексике, письму, грамматике. 20 учеников сдадут Кембриджские экзамены», — рассказа индивидуальный предприниматель Валерия Толстова.

Руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов отметил, что в этом году социальным предпринимателям направили свыше 3,5 миллионов рублей. Ожидается, что объём государственной поддержки будет увеличен.

«Тема социального предпринимательства в последнее время стала очень актуальна. В этом году впервые мы эту меру поддержки предоставили нашим предпринимателям, были соответствующим образом подготовлены правила по предоставлению субсидий. И мы видим экономический эффект. В следующем году у нас эта мера поддержки увеличивается, довели лимиты федеральные по национальному проекту «Малый и средний бизнес», в том числе по социальному предпринимательству, у нас сумма будет кратно выше, поэтому обращаемся к социальным предпринимателям — пользуйтесь, обращайтесь», - отметил вице-премьер Дмитрий Краснов.

Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики