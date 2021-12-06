В Яндашах откроют новый ФАП

Заканчивается обустройство нового фельдшерско-акушерского пункта в д. Яндаши. Современный ФАП сельчане получат благодаря реализуемой в республике программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Новое здание заменит старый ФАП 1981 года постройки. В настоящий момент закончены внутренние и внешние отделочные работы, установлен пандус для маломобильной категории граждан, подведены канализация и водопровод, завершена врезка газопровода, установлены медицинское оборудование и мебель.

Главный врач Шумерлинского ММЦ Владимир Кутин лично контролирует процесс строительства. «Все идет в соответствии с графиком, сейчас готовится документация на пуск газа. В новом ФАПе нашим сотрудникам должно быть комфортно работать, а пациентам – получать необходимую помощь, проходить процедуры», — прокомментировал он.

Открытие ФАПа в Яндашах запланировано на 10 декабря.

Шумерлинский ММЦ.