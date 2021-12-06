В Чувашии подвели итоги республиканского конкурса «Семья года-2021»

Конкурс «Семья Года» проводится в Чувашской Республике уже в 17-й раз. За этот период в нем приняли участие более трех тысяч семей. В 2021 году он объединил 98 семей из всех муниципальных образований республики.

Награды лучшим семьям республики вручил Глава Чувашии Олег Николаев вместе с супругой, председателем Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Натальей Николаевой.

«Выражаю признательность организаторам и участникам конкурса «Семья года» за то, что вы продвигаете семейные ценности, ценности большой семьи. Семья – это ячейка общества. Именно крепкая семья, жизнь которой основана на почитании традиций и обычаев своего народа, является крепким элементом сильного государства. Государству, где живут крепкие семьи, не страшны никакие внешние и внутренние угрозы, кризисы и иные препятствия», – отметил в приветственном слове Глава региона.

Шумерлинский район на республиканском конкурсе удостоилась представлять семья Капитоновых. Свидетельство об участии в республиканском конкурсе «Семья года-2021» и ценный подарок вручила министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Елизарова Алёна Геннадьевна.

О семье Капитоновых: Эта семья проживает в селе Юманаи Шумерлинского района. Глава семейства — Геннадий Григорьевич работает вахтовым методом в строительной оргнаизации. Мама — Надежда Виссарионовна работает продавцом в магазине Аликовского райпо в с.Юманаи. В семье воспитываются пятеро детей. Старшие дети — Денис и Анастасия уже преуспели в трудовой деятельности. Денис закончил химический факультет Чувашского Государственного университета, а в данное время продолжает обучение в аспирантуре г. Москва в институте “Нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН”. Работает там же в должности младшего научного сотрудника. Анастасия по профессии эколог, закончила Чувашский педагогический университет им. И.Я. Яковлева, в данный момент работает в Агентстве комплексного Интернет-маркетинга «MEDIA-WORKS».

Две дочери-отличницы учатся в школе, Анастасия учащаяся 9 класса, Наталья учащаяся 8 класса МБОУ «Юманайская СОШ» им. С.М.Архипова». За отличные успехи и творческую целеустремленность обе удостоены именной стипендии Главы Шумерлинского района. Увлекаются спортом, играют на музыкальных инструментах. Неоднократно награждались грамотами и дипломами за особые успехи в учебе и примерное поведение, за активное участие в жизни школы, а также за участие в спортивных соревнованиях и творческих конкурсах.

Сын Иван родился 3 декабря 2016 года. Является воспитанником старшей дошкольной группы детского сада при МБОУ «Юманайская СОШ» им. С.М.Архипова. Ваня очень любит рисовать и ходить вместе с папой на рыбалку.

Источник: сайт администрации Шумерлинского района.