В России выпустили первых 70 специалистов для новых медиа

Недавно в России запущена образовательная программа “Мастерская новых медиа” для подготовки специалистов СМИ, которые хотят отвечать современным требованиям аудитории. В рамках этой программы состоялся выпуск первых 70 «цифровых» экспертов для новых медиа.

Сам курс начался 26 августа 2021 года. Пройти обучение в нем вызвались около 150 человек со всех уголков страны. Это были участники и победители таких конкурсов как «Лидеры интернет-коммуникаций», «ТопБЛОГ», активные блогеры и представители медиасферы, которые уже работают или развиваются в digital-направлении. 13 октября началось обучение по направлению «Стратегические коммуникации». Слушателями этого курса стали более 80 PR-специалистов из 42 регионов страны.

У программы обучения три главные цели. О них рассказала заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец:

«Первая из них – чтобы каждый из вас на своем месте стал сильнее, профессиональнее, лучше понимал, что и в какой момент можно сделать, чтобы достичь стоящих перед вами целей. Вторая – сформировать кадровый резерв: очень много информационных задач стоит перед органами власти, институтами развития, частными компаниями, и от них постоянно приходит запрос – где найти талантливых информационщиков, медийщиков, контентмейкеров. И мы рассчитываем, что сможем поспособствовать вашему карьерному и профессиональному продвижению. Третья – создать сообщество, которое сможет менять социальные процессы в нашей стране и в позитивном ключе на них влиять, чтобы людям в нашей стране жилось лучше, комфортнее, понятнее, увереннее».

В Мастерской управления «Сенеж» прошел завершающий модуль обучения, посвященный роли медиа в ответах на вызовы, которые стоят перед обществом и государством. Спикерами были специалисты по взаимоотношениям власти и общества, врачи и волонтеры-медики, борющиеся с пандемией коронавируса, специалисты в сфере IT-безопасности и другие.

В процессе обучения слушателей сопровождали мастера из числа профессионалов-практиков, которые достигли выдающихся результатов в новых медиа. Среди них редакционный директор «Ньюс медиа» Арам Габрелянов, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян, автор и ведущий программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым», автор YouTube-проекта СоловьевLIVE, автор и ведущий радиопрограммы «Полный контакт» на «Вести ФМ» Владимир Соловьев. Мастера со своими командами проводили практические курсы для слушателей программы в своих студиях, разбирали их и давали обратную связь.

По итогам обучения слушатели получили новые знания и навыки для создания проектов в новых медиа, SMM-стратегии и информационных кампаний, антикризисных коммуникаций, производства и продвижения контента, сторителлинга и работы с данными, а также по многим другим темам в области новых медиа.

«Мастерская новых медиа» – это лучший образовательный проект на сегодня в нашей стране для людей, которые работают в медиа. Мастерская задала такую высокую планку, что превзойти ее невозможно. Я буду всем советовать сюда попасть, потому что здесь вы по-новому посмотрите на вашу профессию, здесь реально «перешивают» мозги, обучают правильному стратегическому видению развития вашего медиапроекта. Помимо новых знаний, «Мастерская новых медиа» – это еще и новые друзья, новые знакомства, это семья медийщиков, которые понимают друг друга. Это сообщество, которому вместе реально интересно менять вокруг себя среду таким образом, чтобы она была полезной и ответственной», — поделился выпускник Мастерской, главный редактор издания KazanFirst Кирилл Шлыков.

При этом все обучение проходило с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, площадка стала COVID-free зоной. Допуск на мероприятие был только при предъявлении QR-кода или отрицательного результата ПЦР-тестирования. А все участники имели при себе маски и соблюдали социальную дистанцию.

Чувашинформ.рф.