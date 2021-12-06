Благодаря мерам, принятым сотрудниками службы принудительного исполнения Чувашской Республики, в 2021 году удалось возместить детям более 162 миллионов рублей алиментных платежей. На данный момент судебные приставы-исполнители ведут работу более чем по 6 тысячам исполнительных производств. В отношении 698 должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, возбуждены уголовные дела по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Взыскание алиментных платежей всегда являлось наиболее значимой категорией исполнительных производств. Побудить должников возместить имеющуюся задолженность помогают такие меры принудительного исполнения, как своевременное уведомление о возбуждении исполнительного производства, предупреждение об административной ответственности, вручение направлений в Центр занятости для постановки на учет в качестве безработного и многие другие. Также в качестве действенных мер сотрудники службы судебных приставов отмечают арест имущества, временное ограничение на выезд за пределы Российской Федерации и ограничение в спецправе, в частности, на управление автотранспортными средствами. Реализуется исполнительный розыск скрывающихся от судебных приставов-исполнителей алиментщиков, используется административный и уголовный инструментарий.

Новая редакция перечня видов зарплат и иных доходов, с которых могут удерживаться алименты на содержание и воспитание несовершеннолетних детей, гласит о том, что удержание алиментов производится с различных видов зарплат, денежного вознаграждения, содержания, как по основному месту работы, так и за работу по совместительству, с гонораров, пенсий, стипендий, пособий и других выплат, а также с денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, с доходов самозанятых граждан и со средств, полученных от налоговых вычетов.

По информации УФССП России по Чувашии.