Автором лучшего эссе о маршале Жукове стал молодой журналист из Чувашии

Подведены итоги Всероссийского конкурса молодых журналистов «Памяти героев», который организовали Музей Победы, проект Порайону.РФ» с программой «Земский журналист» и Московское городское отделение Союза журналистов России. Творческое состязание было приурочено к 125-летию со дня рождения маршала Георгия Жукова.

Всего на конкурс поступило более 500 работ из 43 субъектов Российской Федерации. Большинство участников написали эссе с размышлениями о судьбе Г.К. Жукова, его таланте военачальника, высказывали личное мнение о роли маршала в истории и событиях 1941—1945 годов. Немало авторов подготовили репортажи о патриотических мероприятиях и акциях, работе региональных, вузовских и школьных музеев боевой славы, поисковых отрядов, создании и открытии новых мемориалов, деятельности общественных организаций и т.д.

Профессиональное жюри назвало победителей конкурса в номинациях «Эссе» и «Репортаж» в двух возрастных категориях – от 14 до 17 лет, от 18 лет и старше. Кроме того, онлайн-голосованием были выбраны работы, удостоившиеся приза зрительских симпатий. Автором лучшего эссе о маршале Жукове стал 16-летний Антон Фалеев из Алатыря .

Ю. Григорьева.