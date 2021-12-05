Путин: После выборов «Единая Россия» сразу же приступила к выполнению поставленных целей

Открывая 20-й съезд «Единой России», Владимир Путин поздравил партийцев с уверенной победой на прошедших выборах в Госдуму, отметив, что такой результат был достигнут благодаря каждодневной работе с избирателями ещё задолго до начала избирательной кампании. «Ваш успех определили не громкие, привлекательные лозунги, за которыми зачастую нет ничего, кроме пустых, невыполнимых обещаний. У вас был другой стиль кампании, другой подход, само отношение к избирателям», – заявил он.

По словам президента, «Единая Россия» в процессе непрерывной работы сформировала программу с которой и вышла к избирателям. «Программа по праву стала называться народной, ведь она основана на предложениях, идеях жителей нашей огромной страны, всех её регионов, – отмечает он. – И, что важно, каждый её пункт обдуман, просчитан с точки зрения реализации исполнения в определённые, конкретные сроки».

Владимир Путин отметил, что фракция «Единая Россия» уже реализует «Народную программу» – её приоритеты уже отражены в федеральном бюджете, начиная со следующего года. В бюджет удалось внести ряд значимых правок социального характера, среди которых увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, индексация пенсий и денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, новые масштабные программы по обеспечению молодёжной занятости, расселению аварийного жилья, развитию системы медицинской реабилитации, строительству и капитальному ремонту школ. «Я благодарю вас за поддержку и оперативную реализацию этих мер, нацеленных на повышение доходов людей, а также за продвижение других инициатив, о которых мы договаривались в ходе избирательной кампании, в том числе в июне и августе, на предыдущих этапах съезда», – отметил Путин.

По каждому из этих и других значимых для людей направлений президент потребовал усилить общественный контроль, использовать здесь потенциал партийных комиссий, которые теперь возглавляют лидеры списка «Единой России».

Высказался президент и относительно общей организации работы партии. По его словам, необходимо ставить себе сверхзадачи сразу же после реализации поставленных ранее – только в таком случае «Народная программа» будет не только воплощаться, но и динамично развиваться, отвечая всем вызовам времени и насущным запросам, ожиданиям людей. По словам Владимира Путина у партии есть на это все необходимые ресурсы.

«Высший смысл быть в партии «Единая Россия», работать в ней – это служение людям и уважение к людям, это защита, отстаивание и реализация интересов граждан нашей страны. Отрадно, что вся многогранная деятельность партии настроена на решение именно этих задач, причём всегда, а не только в период избирательных кампаний», – подчеркнул Владимир Путин.

Что касается работы с людьми, то именно «Единая Россия» первой из крупных общественно-политических сил поддержала добровольческое движение «Мы вместе», приняла в нём самое активное участие. «Многие члены и сторонники партии буквально с первых дней, недель борьбы с пандемией стали волонтёрами: помогали врачам и медсёстрам в больницах и поликлиниках, развозили продукты и лекарства, делали всё необходимое, чтобы люди в этот сложный период чувствовали внимание и заботу. И принципиально важно, что вы эту работу продолжаете», – отметил президент.