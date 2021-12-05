После обновления «Единой России» общественные приёмные партии будет курировать бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова

Похожие записи '
05 Дек
Путин: После выборов «Единая Россия» сразу же приступила к выполнению поставленных целей
Открывая 20-й съезд «Единой России», Владимир Путин поздравил партийцев с...
04 Дек
Николай Владимиров: «Основная цель – это работа во благо наших граждан, защита национальных интересов»
Сегодня в Москве состоялся третий, заключительный этап ХХ съезда партии...
02 Дек
Продукция из Чувашии в ТОП-100 по стране
Ржаная хлебопекарная мука, моргаушский хлеб, нагревательные секции для...
26 Ноя
В Чувашии презентовали возможности инвестиционного портала
Задача по созданию нового инвестиционного портала была поставлена...
Комментарии: