Комбинат автофургонов вновь помог медцентру

Сейчас по всей России проходит акция «Спасибо врачам», призванная помочь медицинским работникам во время напряженной борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Акционерное общество «Комбинат автомобильных фургонов» также не могло остаться в стороне, откликнулось на просьбу Шумерлинского медицинского центра о закупке бактерицидных рециркуляторов воздуха. И 30 ноября в учреждение доставили 60 единиц данного оборудования, ожидается поступление еще 10 бактерицидных облучателей.

Главный врач Шумерлинского ММЦ Владимир Кутин поблагодарил комбинат автомобильных фургонов, выразил благодарность председателю Совета директоров Алию Чеченову за помощь.

Напомним, что АО «КАФ» в 2020 году приобрело 3 кислородных концентратора, которые были установлены в отделениях центра.

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Шумерлинский ММЦ.