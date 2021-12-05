Волонтёрство достойно уважения

В прошлом месяце редакцией был объявлен конкурс «Волонтёр года-2021» по версии читателей газеты «Вперёд». Он проходил в рамках реализации газетой социально значимого проекта «По велению сердца». Участвовать в конкурсе могли как отдельные участники, так и волонтерские отряды.

Условия конкурса были простыми — выставить в социальной сети «Инстаграм» пост с фотографиями и описанием волонтерской деятельности, перечислить мероприятия или акции, в которых волонтер (отряд) принимал участие, помогал другим людям или действовал во благо города.

К нашему удивлению, участников оказалось немного. Это два волонтерских отряда — «Счастливое будущее» гимназии № 8 и «Дорожный дозор» школы № 6, а также две участницы — Дарья Никонова и Екатерина Егорова, тоже представительницы волонтерского отряда гимназии № 8. Коллективом редакции было принято решение объявить победителями оба волонтерских отряда. Награждение победителей и участников конкурса состоялось в редакции незадолго до Дня добровольца.

Добро притягивает добро. Приятно отметить, что наш конкурс привлек внимание еще одного волонтера — депутата Госсовета Чувашии Леонида Пронина. Для него это очень близкая тема, ведь он инициатор и участник многих благотворительных акций, а также один из первых добровольцев, которые начали оказывать помощь в доставке продуктов и лекарств людям, болеющим коронавирусной инфекцией.

В этот раз Леонид Николаевич решил выступить в качестве спонсора и вручил каждому победителю сертификат номиналом 2000 рублей на покупку товаров в магазине «Познавайка». Победители и участники также удостоились дипломов, сертификатов участников и билетов в кинозал ДК «Восход».

Поздравляя конкурсантов, Леонид Пронин и главный редактор газеты Анна Аношина пожелали им и в дальнейшем проявлять себя в добрых делах и помогать всем, кто нуждается в помощи.

Ну, а коллектив редакции выражает благодарность Леониду Пронину и руководителям отрядов гимназии № 8 и школы № 6 Людмиле Бочаровой и Татьяне Ванеевой за активную гражданскую позицию, поддержку социально значимых проектов в Шумерле, участие в добровольческом движении и за плодотворное сотрудничество с редакцией газеты «Вперёд».

Т. Александрова.