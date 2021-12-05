Благодарна и трудна работа ежедневно маму заменять

На свете существуют тысячи профессий, все они нужные и интересные, но каждый человек стремится выбрать ту, которая его бы радовала и приносила удовольствие.

О выбранной профессии Галина Александровна Арюхина, воспитатель дошкольной группы «Буратино» Туванской школы, не жалеет ни минуты. Окончив в 1990 году Шумерлинское педагогическое училище, она, молодая и энергичная, пришла работать в детский сад и вот уже более 30 лет остаётся преданной профессии воспитателя.

Сегодня в её группе 17 детей. Каждое утро их встречает Галина Александровна. Улыбчивая и приветливая, она всегда в хорошем настроении, любит своих воспитанников, и они отвечают ей взаимностью: в детский сад приходят с желанием, на занятиях проявляют активность, с удовольствием участвуют во всех культурных, спортивных и развлекательных мероприятиях.

Все детишки, конечно, разные, и настроение у них бывает разное: кто-то капризничает, кто-то балуется, кому-то слишком весело, а кто-то скучает. И к каждому маленькому человечку нужен свой подход, свой заветный «ключик». С кем-то воспитатель может пошутить, кого-то подбодрить, а кому-то хватает одного только доброго взгляда. С одним поговорить по душам, а какого-то просто обнять и приласкать – он и успокоится. Если ребёнок подходит к воспитателю со своей пусть даже самой маленькой проблемой, по признанию самой Г.А. Арюхиной, она откладывает все дела, выслушает, найдет добрые слова и поднимет малышу настроение.

Умело организовать работу с родителями — главными помощниками в деле воспитания и обучения детей – одна из приоритетных задач детского сада. Галина Александровна активно вовлекает мам и пап в организацию жизнедеятельности групп, тем самым создает атмосферу взаимопонимания и доверия между детским садом, родителями и детьми.

«Я никогда не сомневалась в выборе профессии. Воспитатель для меня — это не просто профессия, это — состояние души, призвание. Труд воспитателя можно сравнить с трудом садовника — каждому растению нужен особый, только для него подходящий уход, иначе оно не достигнет совершенства в своём развитии. Так и в моей работе — каждому ребёнку необходима любовь, понимание его индивидуальности. Я с радостью и любовью отдаю детям свои знания и опыт. Каждый день, встречаясь со своими малышами, я вижу в их глазах доверие и уважение, чувствую их ответную любовь. А для этого я просто живу детством: играю, мечтаю и фантазирую вместе с детьми».

Галина Александровна является активным читателем Туванской сельской библиотеки, причем предпочитает литературу разных жанров. Она частый гость и на библиотечных мероприятиях.

Галина Александровна — мама троих детей. Пожелаем ей здоровья, мира, добра и всего самого светлого в жизни!

Т. Петрова, зав. Туванской сельской библиотекой им. Г. Федорова.