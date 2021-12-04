«Три кота» в ДК «Восход»

Премьера интерактивного детского музыкального спектакля «Три кота» в постановке народного театрального коллектива «Коляда» состоялась 29 ноября в ДК «Восход».

В основу спектакля легли сюжеты популярного среди младшего поколения мультфильма «Три кота». Творческий коллектив ДК в постановке пытался донести до зрителей смысл того, как важно, чтобы семья была целостной, чтобы дети могли правильно выражать свои чувства и нести ответственность за свои поступки, а родители обратили внимание на своё поведение и манеру общения с детьми.

Действие спектакля развернулось не только на сцене, но и в зрительном зале, где каждый малыш смог ощутить себя настоящим артистом и от души повеселиться в компании любимых персонажей.

Над созданием спектакля работали: режиссеры — Лариса Туманова и Татьяна Фленова, звукорежиссер — Олег Иванов, художник — Олег Солдатов, художники по костюмам – Ольга Тихонова и Екатерина Алаева, хореограф — Ирина Лиховид.

Источник: ДК «Восход».