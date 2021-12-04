«Пушкинскую карту»в Чувашии оформили 22 % молодых жителей

Учреждениями культуры Чувашии реализовано около 37 тысяч билетов по «Пушкинской карте» на общую сумму больше 13 млн рублей.

По данным Минобразования республики, больше половины от запланированного количества молодежи Чувашии уже оформили «Пушкинскую карту». В том числе свыше 43 % молодых людей в Чебоксарах. На втором и третьем местах — Урмарский и Красночетайский районы – 37 % и 35 % соответственно; 30 % — в Ибресинском районе. Средний показатель получения карт по республике составляет 22 %. Ниже среднего показатели в 12 городах и районах Чувашии. Самый низкий в Мариинско-Посадском районе – меньше 7 %.

«Пушкинская карта» была запущена 1 сентября. И если на старте проекта к нему подключились 12 государственных учреждений культуры Чувашии, то сейчас их уже 19 — это в том числе муниципальные музеи, культурно-досуговые центры, частные театры. Абсолютным лидером реализации федерального проекта является Русский драматический театр (продано более 10 тысяч билетов), также активно ведут работу Театр оперы и балета, Чувашский драматический театр. С момента реализации программы театрально-концертными учреждениями проведено более 50 выездных мероприятий, на которые было приобретено около 9 тысяч билетов по «Пушкинской карте» на сумму почти 3,4 млн рублей.

В следующем году федеральный проект будет продолжен, на «Пушкинской карте» появится уже 5 тысяч рублей.

Источник: Минкультуры Чувашии.