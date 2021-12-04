Николай Владимиров: «Основная цель – это работа во благо наших граждан, защита национальных интересов»

Сегодня в Москве состоялся третий, заключительный этап ХХ съезда партии «Единая Россия». Третий этап приурочен к 20-летнему юбилею партии, который отмечался 1 декабря.

К делегатам обратился Президент России Владимир Путин. Он отметил, что партия достойно показала себя в ходе избирательной кампании 2021 года и по праву победила.

«Партия «Единая Россия» является партией народного представительства и народного большинства», – сказал Владимир Путин, особо подчеркнув при этом, что единоросы всегда активно вступают в прямой диалог с избирателями.

«Считаю правильным, что вы теперь решили ежегодно отчитываться перед людьми, говорить о проблемах», — заметил российский лидер.

От Чувашии в съезде принимала участие большая делегация. Сразу после окончания мероприятия они поделились своими впечатлениями.

Так, заместитель секретаря регионального отделения Николай Владимиров подчеркнул, что партия в течение 20 лет работы «всегда берет на себя ответственность за свои решения».

«Основная цель – это работа во благо наших граждан, защита национальных интересов. Мы хотим, чтобы наша страна была процветающей и сильной. Если бы не партия, то мы не смогли бы объединить столько волонтеров, которые помогают в пандемию: врачам, учителям, простым людям».

Депутат Госдумы России от Чувашии Алла Салаева на своей личной страничке в instagram написала, что один из ключевых вопросов пленарной сессии стало утверждение плана работы по реализации народной программы.

«Единая Россия» писала свою предвыборную программу вместе с избирателями в каждом из регионов. И приступила к ее выполнению сразу после выборов. Приоритеты программы легли в основу главного финансового документа страны – в бюджет. Съезд – важная часть этой масштабной работы», — поделилась Алла Салаева.

Она также подчеркнула, что непрерывная обратная связь от людей может дать ещё «большее развитие, с ещё более ощутимыми переменами к лучшему в каждом регионе, городе, селе».

Отметим, что XX съезд партии «Единая Россия» проходил сегодня, 4 декабря, в Экспоцентре в Москве. В ходе съезда утвердили планы по реализации народной программы и переизбрали руководящие и центральные органы партии.