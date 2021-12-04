Народный фронт проводит тест «Доступная среда»

С 3 по 10 декабря в России будет проходить крупнейшая акция в сфере инклюзии — тотальный тест «Доступная среда». Акция приурочена к Международному дню инвалидов. В ходе тестирования каждый желающий может проверить свои знания в области организации безбарьерного пространства и общения с людьми с инвалидностью.

Впервые проект, направленный на привлечение внимания жителей России к теме инклюзии и доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, был реализован в 2019 году. В 2020 году тотальный тест «Доступная среда» состоялся на площадке Народного фронта и стал самым массовым онлайн-событием в декаду инвалидов в России – в мероприятии приняли участие более 100 тысяч человек из 85 субъектов России.

В этом году участники будут проходить тестирование дистанционно с любого персонального устройства с доступом в Интернет. Регистрация на сайте мероприятия: www.total-test.ru. Ключевые тематические блоки теста: комплексный подход в организации доступной среды, морально-этические аспекты общения с людьми с инвалидностью, оказание ситуационной помощи при сопровождении людей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, ментальными нарушениями.

«По итогам теста будет сформирован рейтинг регионов России по уровню вовлеченности в меры по созданию условий доступности социальной инфраструктуры для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, а также по уровню знаний представителей регионов в области инклюзии и организации доступной среды. Результаты теста позволят проанализировать ситуацию с проблемами и потребностями людей с инвалидностью в регионах и улучшить качество жизни социально уязвимых категорий населения», — прокомментировала сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Чувашской Республике Елена Доманова.

Пресс-служба ОНФ.