Уважаемые работники и ветераны юридического сообщества!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы вносите неоценимый вклад в развитие и совершенствование законодательства, практику его применения, укрепление законности, повышение правовой культуры.

В Чувашии успешно развивается система бесплатной и востребованной гражданами юридической помощи. В этом году мы расширили до 47 количество категорий тех, кто имеет право на такую помощь. Таким правом теперь наделены в том числе «дети войны».

Убежден, что юридическое сообщество республики будет и впредь высоко держать профессиональную планку, укрепляя веру людей в силу закона и справедливость, обеспечивая решение важных жизненных вопросов, защиту их законных прав и интересов.

Желаю вам успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.