Третья попытка

Здание бывшей городской гостиницы на Октябрьской, 12 вновь выставили на продажу.

Напомним, что первоначально решение об избавлении от морально и физически устаревшей гостиницы было принято в конце ноября прошлого года. Тогда МУП «Коммунальник», на чьем балансе был этот актив, пожаловался на дороговизну содержания и, соответственно, убыточность деятельности гостиницы (ежегодно порядка 700 тыс. рублей убытка). В октябре текущего года, после всех подготовительных процедур, здание, расположенное на земельном участке в центре города, было выставлено на аукцион. Тогда ни одной заявки не было подано. Более поздняя повторная попытка также не принесла результатов.

И вот теперь гостиничный комплекс вновь предлагается потенциальным покупателям. С 1 по 27 декабря ведется прием заявок на электронной площадке. Проведение продажи посредством публичного предложения назначено на 29 декабря. Начальную цену продажи муниципалитет определил в 5 млн 142 тыс. рублей. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано это имущество, составляет 3 млн 599,4 тыс. рублей.

Вероятнее всего, интерес частного капитала к старой шумерлинской гостинице так и останется нулевым. И, возможно, на этот случай у администрации города есть задумки-наработки по дальнейшему использованию муниципального имущества. Если же нет, то здание постигнет судьба неликвидной недвижимости – дряхлеть на виду у всего города, превращаясь в очередную «заброшку».

Н. Владимирова.