С 24 ноября по 2 декабря зарегистрировано 18 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике — Чувашии в городе Шумерля сообщает: в период с 24 ноября по 2 декабря 2021 года зарегистрировано 18 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди взрослого населения г. Шумерля. Основная часть заболевших – лица 60 лет и старше (13 случаев). Один случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в категории 20-29 лет, двое заболевших в возрасте 30 — 39 лет, один — 40-49 лет, один — 50-59 лет.

Всего с начала 2021 года зарегистрировано 793 случая новой коронавирусной инфекции среди населения г. Шумерля.

По состоянию на отчетную дату в режиме изоляции находится 11 человек.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.