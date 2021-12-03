С наградой!

Указом Главы Чувашской Республики О. Николаева № 195 от 29 ноября 2021 года за заслуги в укреплении законности почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» присвоено

Рязановой Елене Владимировне – адвокату Шумерлинского филиала Коллегии адвокатов «Республиканская» Чувашской Республики.