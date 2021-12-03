Спортсмен с безграничными возможностями

Сегодня мы хотим познакомить читателей с дартсменом Сергеем Легошиным, кандидатом в мастера спорта, воспитанником отделения адаптивной физкультуры Центра детского творчества, об успехах которого мы не раз писали на страницах газеты.

Сергей пришел в отделение адаптивной физкультуры, когда ему было 9 лет. Он вспоминает 2000 год, как их, обучающихся секции, повезли в Новочебоксарск на республиканский спортивный фестиваль лиц с ограниченными возможностями здоровья. Там юные шумерлинцы впервые увидели игру дартс и по возвращении сделали у себя мишень и начали тренироваться. Сергей тогда увлекался настольным теннисом, занимался легкой атлетикой, был призером республиканских соревнований по легкой атлетике на дистанции 60 м среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. А вот к дартсу он тогда остался равнодушен, хотя многие стали показывать хорошие результаты, и на уговоры тренера принимать участие в соревнованиях не поддавался.

В 1999 году Сергей окончил 9-й класс школы № 1, а в 2000 году в секции по-новому взглянул на игру дартс, начал тренироваться. В 2001 году он впервые принял участие в чемпионате и первенстве России по дартсу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. А в следующем году уже с очередного чемпионата Сергей вернулся с золотой и серебряной медалями.

Однако обстоятельства внесли свои коррективы в жизнь молодого чемпиона, и перерыв в занятии дартсом оказался длиною в 5 лет. Молодому человеку нужно было устроиться в жизни. Сергей стал работать художником на заводе специализированных автомобилей в Москве. Тогда очень кстати оказалось полученное образование в художественной школе города. Затем он год трудился начальником цеха ОТК. Дальнейшая трудовая деятельность Сергея связана со строительством.

Когда после разъездных видов работ в 2008 году он снова вернулся в Шумерлю, тренер по адаптивной физкультуре Т.Н. Филиппова настоятельно позвала его в секцию. И в том же году Сергей на чемпионате и первенстве России по дартсу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата взял два серебра и три бронзы. Далее, начав работать вахтовым методом в Сыктыкваре, он уже не оставлял дартс, активно участвовал в чемпионатах различного уровня, упорно тренировался в перерывах между работой.

Сергей, кроме турниров для лиц с ограниченными возможностями здоровья, стал принимать участие в чемпионатах по дартсу для здоровых людей. В 2013 году они с напарником выиграли в командном Чемпионате Приволжского федерального округа, и в этом же году уже в командном Чемпионате России по дартсу среди здоровых людей заняли 3 место. «Мы выиграли чемпионат ПФО и едем на поезде, на эмоциях говорим: «А поехали на чемпионат России среди здоровых», — вспоминает Сергей Легошин. — И в первый раз поехали, как бы ради интереса. Нас там никто не знал. Так мы приехали туда, какие-то из Чувашии, и сразу заняли 3 место. Там, оказалось, то же самое, что и на чемпионате для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Многие инвалиды участвует в турнирах среди здоровых. И понеслось…»

Тогда Сергей поставил себе первую цель – получить 100 медалей, и шаг за шагом приближался к ней. В настоящее время в копилке спортсмена более 150 побед различного уровня. Пройдя сотый рубеж, он уже перестал считать свои награды, 60 из которых — российского уровня. Сегодня Сергей Легошин является двенадцатикратным чемпионом России, членом сборной России по игре дартс среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«В этом году я немного выезжал и нахожусь в рейтинге на 32 месте. А прошлый год я закончил на 13 месте из 800 человек», — рассказывает Сергей.

У спортсмена расписан и весь предстоящий год. Уже 5 января в Ижевске запланированы первые всероссийские соревнования по дартсу, куда планирует поехать и шумерлинский спортсмен. Соревнования намечены на каждый месяц, иногда даже по два, но Сергей для участия выбирает те, куда удобнее добираться. И в планах на следующий год – принять участие в десяти соревнованиях российского уровня. Это Кубок России в Электростали, Кубок Финно-Угрии в Саранске, Кубок Италмас в Ижевске, Кубок Нижегородского Кремля, командный чемпионат России в Санкт-Петербурге, чемпионат России по крикету в Челябинске и др. В последние годы Сергей активно принимает участие в командных играх. На чемпионатах среди здоровых его напарником уже третий год является Александр Свиязов из Новочебоксарска, а на чемпионаты для лиц с ограниченными возможностями здоровья он выезжает с Евгением Павловым, педагогом дополнительного образования ЦДТ.

Во время пандемии была разработана программа игры в дартс онлайн. Как рассказал шумерлинский дартсмен, онлайн-соревнованиями в России занимается Борис Кольцов, самый лучший игрок страны в дартс. Чтобы принять участие в таком состязании, нужны ноутбук, веб-камера и мишень. В прошлом году в таком режиме проходил и чемпионат России по дартсу. Сергей Легошин в 2020 году принимал участие в 25 онлайн соревнованиях и 20 из них выиграл. Однако, при возможности, спортсмены стараются все же встретиться на игровом поле перед мишенью. И когда в сентябре прошлого года было послабление в ограничительных мерах, дартсмены провели все соревнования за одну неделю. «С 10 утра до 10 вечера играли каждый день. Занял 3 место в одиночном Чемпионате России. Игра проходила в полдвенадцатого ночи, — вспоминает ту жаркую неделю С. Легошин. – А в команде мы в очередной раз заняли 2 место, никак не преодолеем этот барьер. Но всё впереди, попробуем одолеть соперников в следующем году. Вернувшись домой, видеть не мог ни мишень, ни дротики, но прошло буквально пару дней и рука снова потянулась к дротику».

Сергей часто посещает отделение адаптивной физкультуры, которым руководит Н.Г. Майорова, но основным местом тренировок является длинный коридор его квартиры, в конце которого висит мишень. «Если раньше я тратил на тренировки полтора часа, то сейчас – три-четыре часа, а перед соревнованиями все шесть часов каждый день», — говорит Сергей. Атрибуты для игры — мишень и дротики – он вместе с другими дартсменами республики совместно заказывает из Англии — так качественней и дешевле. «Мишени мне хватает на один год, затем я её отношу в отделение. Там её уверенно можно будет использовать еще года три или четыре, а я в процессе подготовки к соревнованиям могу её просто уничтожить», — рассказывает спортсмен. Что касается дротиков, Сергей долго искал подходящие именно ему по весу и оперению. Как признался дартсмен, в настоящее время такими дротиками, как у него, в стране играют только два человека – он и спортсмен из Тюмени.

В последние годы Сергей определился и со стилем игры. Если раньше, как и большинство игроков в дартс, он целился в мишень, глядя через дротик, то года три как он играет мышечной памятью. При такой игре рука спортсмена в нужном положении кидает дротик как бы сама в нужный сектор мишени. «Мышечной памятью кидают дротик очень мало игроков. Что касается меня, то я при таком методе броска стал играть заметно лучше»,- говорит спортсмен.

К не менее важному фактору в достижении результата в игре он относит хорошее знание математики, ведь дартс подразумевает постоянный подсчет очков, и психологии. Не всем дартсменам удается справиться во время игры с волнением, из-за которого начинают трястись руки. Как говорит С. Легошин, во время игры раньше нервничал и он, что заметно мешало ему на пути к победе. «Я увидел этот способ в репортаже с отборного турнира на чемпионат мира по дартсу — спортсмен из Белоруссии между матчами сидел и читал книгу. Через ребят узнал, что он таким образом отвлекается и приводит в порядок нервы. Тоже решил попробовать. Теперь и я перед играми читаю книгу. Мне это очень помогает. Успеваю прочитать 2-3 страницы, отвлекаюсь от игры полностью, переключаюсь, что очень успокаивает. И в том году на Кубок федерации взял собой книжечку. Чтение между играми практикую уже три года», — делится спортсмен своим проверенным методом. Так, читая между играми, Сергей полюбил чтение. Он с удовольствием открывает для себя заново школьную программу, знакомится с русской и зарубежной классикой, историческими произведениями.

Сегодня перед шумерлинским дартсменом стоит новая цель — попасть в сборную России по дартсу среди здоровых и выезжать на чемпионаты Европы и мира. А для этого надо часто побеждать на всероссийских соревнованиях и быть в рейтинге хотя бы в восьмерке лучших. «Член сборной России как-то меня спросил, зачем мне это, ведь попасть в сборную нелегко и долго, — рассказывает С. Легошин. — Я ответил: «Пусть это у меня займет 5 или 10 лет, я все равно туда попаду». Если у меня такая цель, значит, я её достигну! Пока только 3 года прошло, и мне кажется, я к достижению своей цели все ближе и ближе».

А пока Сергей намерен проявить себя на европейском и мировом уровне в составе сборной команды России лиц с ограниченными возможностями здоровья по дартсу. В настоящее время идет процедура подготовки медицинских документов, позволяющих принять в них участие. Ближайший турнир, куда планирует поехать Сергей, – чемпионат Европы, который должен будет пройти либо в Бельгии, либо в Голландии. Что касается чемпионата мира в Германии, Сергей считает вполне реальным принять в ней участие в 2023 году. У нашего дартсмена опыт участия в чемпионате мира по дартсу среди любителей уже есть, правда, пока онлайн. Из 2000 участников Сергей вошел в число 256 лучших.

Участие в соревнованиях – дело затратное. Чтобы поехать на всероссийские соревнования, у С. Легошина уходит около десяти тысяч рублей. А вот на поездку на состязание европейского уровня дартсмену нужны будут не менее ста тысяч рублей. Но Сергей не отчаивается. И мы надеемся, что любители спорта и меценаты Шумерли поддержат шумерлинского дартсмена.

Спортивное увлечение Сергея поддерживает и супруга Мария, хотя в начале совместной жизни она была даже против — не могла принять частых отъездов мужа на соревнования. В этом году Легошины отметили 15-летие совместной жизни. «Главное в моей жизни – это семья и дартс, — говорит наш собеседник. — Дома затеяли ремонт, и соревнование в Санкт-Петербурге я решил пропустить. Ну, а декабрьские турниры совпадают с сессией, тоже придется пропустить».

Сергей Легошин на сегодняшний день является студентом 4 курса Канашского педагогического колледжа. И, получив в следующем году диплом, он хочет продолжить обучение на тренера адаптивной физкультуры. Конечно же, многократному чемпиону России будет что передать детям с ограниченными возможностями здоровья, увлекающимся спортом. Студенту даже на экзамене по психологии попался билет со знаковым вопросом — «Психология в физической культуре», который он ответил на «отлично».

«Дартс – это игра друзей, — говорит Сергей. — У меня, наверно, больше пятисот друзей по всей России. А некоторые приезжают на чемпионат России, только чтобы просто повидаться друг с другом».

М. Ветликова.