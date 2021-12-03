Развлечения без QR-кода

В связи с усилением ковидных ограничений жители района стали реже выбираться в город просто для удовольствия: нет гарантии, что кинотеатры, кафе и торгово-развлекательные центры работают или что туда пустят без QR-кода. Отдыхать на свежем воздухе уже не позволяет погода. Поэтому развлекать приходится себя самим и преимущественно дома. И в этом главный помощник – телевизор.

Мы поговорили с Дмитрием Шмелевым — экспертом Спутникового ТВ МТС, которое доступно во всех селах и даже маленьких деревнях Шумерлинского района, и расспросили, что сейчас популярно, какие услуги доступны, сколько это стоит и как подключить?



Можете рассказать, как за последнее время изменились привычки телезрителей? Что они смотрят? Что подключают?



Мы видим, что люди стали более требовательны. Если два года назад многие ждали «бесплатного» телевидения и достаточно было двадцати общедоступных каналов, то теперь большинство ищет что-то интересное, связанное с их хобби. Очень востребованы телеканалы об охоте, рыбалке, о садоводстве, обустройстве дома, путешествиях. В последнее время все любят смотреть сериалы, даже больше, чем кино. Причем многие чаще смотрят их с экранов телефона, поэтому есть запрос на хороший интернет в смартфоне.



А что предлагает МТС в связи с этим?



У нас есть предложение, которое включает сразу несколько услуг. И это гораздо дешевле и удобнее, чем покупать их по одной. В такой комплекс услуг входят: спутниковое телевидение с более чем 200 телеканалами, безлимитный мобильный интернет, который можно раздавать на несколько устройств, и онлайн-кинотеатр KION, который можно установить и на смартфонах, и на телевизоре. Например, для семей часть которых живет в городе, а часть – в селе, возможен вариант совместного использования этой услуги: родители в селе смотрят спутниковое ТВ, а дети в поселке или в городе устанавливают приложение KION на смарт-ТВ и смотрят то же телевидение с помощью интернет-технологий. И еще четверо членов семьи могут смотреть KION на смартфонах.



Мобильный интернет, наверное, не такой мощный, как проводной?



Я бы не сказал. Технологии очень быстро развиваются, и мобильный интернет позволяет достигать высоких скоростей. Недавно наши технические специалисты провели работы по улучшению качества связи и повышению скоростей мобильного интернета в Чувашии. Теперь максимальные скорости могут достигать 100 Мбит/с на одного абонента. Для понимания — одновременно интернетом на скорости до 20 Мбит/с могут пользоваться пять-шесть пользователей. Если, конечно, не все они включают сериал в HD-качестве. Но для этого мы и предлагаем комплексную услугу для села: кино смотрите через спутник, остальное – в интернете.



Спутниковое ТВ – достаточно дорогое удовольствие. Все вместе, наверное, требует существенных расходов?



Спутниковое ТВ давно не дорогое удовольствие. Мы, например, всегда исходили из того, чтобы обеспечить максимально легкий доступ к услугам, что называется, «на входе». У нас комплект оборудования стоит от 3990 рублей уже с антенной. Но если есть старая – можно использовать и ее. Роутер – от 2500 рублей. И тут можно сэкономить: вместо роутера использовать, например, старый телефон на раздачу интернета. Если в нем есть такая функция.

Отдельно нужно оплатить установку оборудования. В зависимости от стороны света выхода антенны, длины необходимого кабеля и т.п. цена может колебаться.

Абонентская плата за первый месяц за весь комплекс услуг – 490 рублей в месяц. Со второго – 690 рублей.



Но интернет не всем нужен. Кто-то обходится смарфтоном. Старшее поколение вообще не всегда пользуется интернетом.



Можно подключить просто спутниковое телевидение. Сейчас действует акция, позволяющая за год сэкономить до 50% на оплате подписки. Если новый абонент вовремя оплачивает услуги, начиная со второго месяца, то следующий за оплаченным месяц просмотра он получает бонусом. Нужно будет оплатить четвертый, шестой, восьмой и десятый месяцы до блокировки вещания. Остальные – получить бонусом.



А где можно подключиться?



Можно оставить заявку на сайте или в контактном центре, обратиться в салон МТС или к агенту-распространителю.

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