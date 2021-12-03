О ежемесячных выплатах в связи с рождением первого ребенка

В ноябре 2021 года 179 шумерлинским семьям выплачено в общей сумме 1 млн 747,5 тыс. рублей в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, и назначается, если размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Чувашской Республике за второй квартал 2020 г. Размер ежемесячной выплаты в текущем году составляет 9851 рубль.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается в отдел социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя, с предъявлением документа, удостоверяющего личность, свидетельства о рождении ребенка (выписки из решения об установлении опеки) и сведений о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих 6 месяцам подачи заявления. Выплата осуществляется до достижения ребенком возраста трех лет.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях — со дня обращения за ее назначением.

ОСЗН г. Шумерли и Шумерлинского района.