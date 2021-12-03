Мастер чувашской вышивки

В списке национальных праздников Чувашии появилась новая дата – 26 ноября, День чувашской вышивки.

Обучающиеся 7-х классов Шумерлинской общеобразовательной школы-интерната побывали в гостях у одной из рукодельниц Шумерлинского района.

Жительница п. Саланчик Р.С. Павлова с удовольствием приняла гостей, показала им свой дом, полный вещей, выполненных своими руками и характеризующих сельский быт чувашей: национальную одежду, полотенца, наволочки, подзоры на кровать, салфетки и скатерти. Мастерица рассказала ребятам о видах вышивки и для наглядности и сравнения продемонстрировала вышитые изделия.

Гостеприимная хозяйка угостила ребят вкусным чаем и пожелала продолжать традиции чувашского народа, ведь вышивание дарит возможность выразить свой внутренний мир, получать удовольствие от создания настоящего произведения искусства собственными руками.

А. Шангеева, Н. Михайлова, Г. Степанова, педагоги Шумерлинской школы-интерната.