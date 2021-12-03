Коррупция есть и с ней нужно бороться

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, учрежденного Генеральной ассамблеей ООН и отмечаемого ежегодно 9 декабря, газета знакомит читателей со следователем по особо важным делам Шумерлинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Чувашии Ильфатом Нюртдиновым. Именно ему поручается расследование наиболее сложных уголовных дел коррупционной направленности, находящихся в производстве следственного подразделения.

— Ильфат, расскажите немного о себе. Почему Вы выбрали именно эту профессию?

— Я начал работать в должности следователя в Следственном комитете России с августа 2017 года. А ранее, с 2004 года, занимал различные должности в отделе МВД России по городу Канашу. Желание стать следователем у меня появилось ещё со школьных времен. Это удивительно интересная профессия, она требует широкого кругозора, отличного знания психологии, многих отраслей естественных наук, медицины. А мне нравится учиться, хочется быть не узким специалистом, а эрудитом, профессионалом высокого класса.

— Вы расследуете коррупционные дела. Кто чаще попадается на таких преступлениях?

— Чаще других фигурантами уголовных дел о коррупции становятся должностные лица муниципальных учреждений и предприятий, органов местного самоуправления, а также образования и здравоохранения, представители правоохранительных органов.

— Расскажите, пожалуйста, об одном из дел из Вашей практики.

— Мною расследовалось уголовное дело в отношении бывшего главы Большеяушского сельского поселения Вурнарского района. По мнению следствия, он в ноябре 2015 года – феврале 2018 года изготовил сфальсифицированные доверенности от имени 30 членов сельскохозяйственного производственного кооператива, в которые внес несоответствующие действительности данные о том, что граждане уполномочивают его представлять их интересы по вопросам, связанным с государственной регистрацией их прав на любое недвижимое имущество.

Затем бывший чиновник составил от имени людей заявления о прекращении их права собственности на земельные доли, стоимость каждой из которых составляла более 30 тысяч рублей, и зарегистрировал права собственности на эти земельные доли за Большеяушским сельским поселением. Затем часть этих земельных участков злоумышленник передал в аренду своему родственнику. Этот же бывший чиновник с ноября 2018 года по сентябрь 2019 года получил от своего знакомого незаконное денежное вознаграждение в размере 21 тысячи рублей за то, что поспособствовал в получении в его собственность земельного участка на территории сельского поселения.

— С Вашей точки зрения, что является причинами и факторами коррупции?

— С развитием общественных отношений коррупция приобретает новые формы и проявления, возникают новые основания для ее существования. В известном смысле провоцирует коррупцию бизнес, являясь источником совершения таких преступлений. Зачастую преступления совершаются представителями власти (особенно на уровне районов, сельских поселений), которые не отличают личное от общественного, государственного. Коррупция появилась не вчера, она есть и поэтому с ней нужно бороться жестко.