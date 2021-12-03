Дмитрий Чернышенко: «За год работы ЦУР добились впечатляющих результатов»

Об этом заявил вице-премьер Правительства РФ в ходе рабочего визита в Оренбургскую область.

Совместно с полпредом Президента в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Денисом Паслером он посетил областной ЦУР. Участники встречи обсудили результаты и перспективы работы центров управления регионами в России.

Вице-премьер напомнил, центры управления регионами были созданы в субъектах страны по поручению Президента к 1 декабря 2020 года. Их работа ведется во взаимодействии с Координационным центром Правительства России и направлена на получение обратной связи от граждан.

«За год работы ЦУР добились впечатляющих результатов. Суммарно от граждан поступило более 10 млн обращений, все они были обработаны. В этом году количество обращений возросло практически в 5 раз. Благодаря ЦУР в регионах в кратчайшие сроки было принято свыше 500 важных управленческих системных решений», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, обратил внимание, что ЦУР должны быть прикладным инструментом, участвовать в выработке решений, которые принимаются в рамках тех или иных управленческих алгоритмов, определенных российским законодательством. Люди должны видеть конкретные ощутимые результаты, решение их проблем.

С появлением центров управления регионами обратная связь с жителями вышла на качественно новый уровень, считают и в Чувашии.

«Основная цель ЦУР — не просто заниматься проблемами людей, оперативно решать эти проблемы, но и находить причины их появления, информировать. Мы видим реальные результаты работы. Например, по дорогам снизилось количество обращений и жалоб людей на 14% за год, увеличилась информированность людей. И это только первый год работы, и здесь ЦУР необходимо дальше набирать темпы и осваивать новые инструменты и компетенции», — отметил в ходе своего визита в региональный ЦУР руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Вячеслав Борисов.

За год работы, с ноября 2020 года, Центр управления регионом Чувашской Республики обработал порядка 56 тысяч обращений, рассказала руководитель Центра управления регионом Чувашской Республики Татьяна Немцева.

«Больше всего жителей республики волновали темы пандемии, вакцинации, ремонта и содержания дорог, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и соцзащиты. При поддержке Главы Чувашии Олега Николаева и органов власти нам удалось сократить время обработки сообщений и быстрее принимать меры реагирования», — сообщила она.