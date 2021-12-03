В МФЦ Чувашии выдали более 24 тысяч сертификатов с QR-кодом о вакцинации

Получить распечатанный сертификат о вакцинации против COVID-19 теперь можно в МФЦ. Тем гражданам, у кого нет регистрации на портале госуслуг, эта услуга также доступна. Сервис заработал с 16 ноября, и за такой небольшой промежуток времени в многофункциональных центрах выдали уже более 24 тысяч сертификатов с QR-кодами.

Так, для того, чтобы получить бумажный сертификат в МФЦ, нужно предъявить паспорт гражданина РФ. Если нет доступа к порталу госуслуг, дополнительно понадобятся СНИЛС и полис ОМС. Предварительная запись не требуется.

Специалисты МФЦ напоминают, что получить справку с QR-кодом о медотводе можно только в медучреждении.

Чувашинформ.рф.