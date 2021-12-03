03 Дек

Волонтер — это стиль жизни!

В преддверии Дня волонтера в рамках акции «Безопасность детства» в гимназии № 8  г. Шумерли прошли мероприятия, посвященные добровольчеству.

На цифровой платформе ZOOM состоялась онлайн-встреча членов волонтерского отряда гимназии «Счастливое будущее» с добровольцами Шумерлинского политехнического техникума с целью обмена практиками добровольческой деятельности. Ребята рассказали о своей деятельности и запланировали совместные мероприятия.

В классах прошел «Час актуального разговора»  обучающихся с действующими волонтерами гимназии  «Волонтер — это стиль жизни». В ходе встречи добровольцы рассказывали о своих реальных делах, о том, как им удается учиться и приносить пользу окружающим, а ребята интересовались выбранными ими направлениями добровольчества.

На школьном дворе был организован праздничный флешмоб — разминка «Я волонтер и я заряжаю!». 

Международный день добровольцев — это праздник, нацеленный привлечь внимание общественности к такому важному делу, как волонтерство — безвозмездная помощь на благо общества. Действуйте, всё в наших силах!

Л. Бочарова.

#Деньдобровольца #Яволонтер #РДШ #РДШ_21 #Гимназия8 #Шумерля 

Автор записи: anna

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