Алкоголизм нельзя вылечить

Но с ним можно справиться.

Каким образом и почему человек попадает в алкогольную зависимость, может ли он выбраться самостоятельно из нее и как можно ему помочь? На эти и другие вопросы отвечает врач по медицинской профилактике Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Егорова.

— Какое самое большое заблуждение по поводу алкоголизма?

— Скорее всего, отношение к нему как к социальной распущенности и безответственности. Многие представляют себе алкоголизм просто как распущенное поведение и постепенное скатывание человека вниз по социальной лестнице. Мало кто понимает, что алкоголизм — это тяжелое заболевание, при котором из-за постоянного поступления алкоголя меняется обмен веществ в организме, в результате которого человек теряет контроль и не может остановить себя даже после первой рюмки.

— Почему алкоголь становится жизненной потребностью человека?

— Зависимость формируется постепенно и незаметно для самого пьющего. Сначала человек просто получает удовольствие от приема спиртного, ему начинает нравиться состояние опьянения. И в головном мозге формируется устойчивая ассоциация: алкоголь это есть удовольствие. Так формируется психологическая зависимость. Если вовремя не остановиться, заболевание прогрессирует. Регулярно получая большое количество спирта, организм перестраивает на него обмен веществ. И перестройка эта, к сожалению, необратима.

Если человек перестает пить и алкоголь в организм перестает поступать, обмен веществ постепенно может возвращаться в нормальное русло. Но этот процесс очень медленный, очень болезненный. При прекращении потребления алкоголя возникает похмельный синдром. Пьющему гораздо проще принять очередную дозу спиртного, чем бороться с сильным желанием выпить и вынести физические страдания. Именно из-за этого человек продолжает пить неделями и месяцами.

Здесь большую роль играют и генетика, и окружение, и среда, и особенности личности человека. Необходимо отметить, что, если человек имеет генетическую предрасположенность к развитию алкогольной зависимости, то алкоголизм формируется особенно быстро.

— Из-за чего начинаются запои?

Употребление алкоголя в течение нескольких дней у обычного человека не есть запой, хотя и такое злоупотребление приносит серьёзный вред организму. Запой — это состояние, при котором человек употребляет алкогольные напитки длительно, бесконтрольно и практически без перерывов, из-за чего не успевает по-настоящему протрезветь и осознать всё с ним происходящее. Отличительной особенностью истинного запоя является непреодолимая тяга к спиртному: настолько сильная, что пьющий забывает про родных и близких, работу или личные интересы, собственное здоровье и даже элементарную гигиену.

Механизм развития настоящего запоя сложен и многогранен. Алкоголь способствует выбросу гормона — нейромедиатора дофамина, ответственного за чувство удовлетворения. После принятия спиртного у человека наступает так называемая алкогольная эйфория. Но чем дольше человек пьет, тем меньше в организме вырабатывается дофамина. А низкое содержание дофамина провоцирует депрессивное состояние, в результате чего человек неосознанно снова тянется к алкоголю, чтобы повысить настроение.

Возникает порочный круг: чем больше и дольше человек пьёт, тем меньше организм вырабатывает дофамин и тем выраженнее становится депрессивное настроение. Желание употреблять спиртное становится непреодолимым. Так начинаются запои.

— В чем опасность запоев?

— Запои характерны для второй стадии алкоголизма. Вначале они могут длиться до 3-4 дней, а перерывы между ними – быть очень большими. Такой короткий срок позволяет алкоголику быстро восстановиться и прийти в форму. И поэтому родным и близким вначале трудно заподозрить развивающийся алкоголизм. Но если алкогольная зависимость прогрессирует, то продолжительность запоев увеличивается до двух недель и более, а длительность трезвых периодов уменьшается. Это сказывается на состоянии организма. Так как люди в запое или ничего не едят, или едят очень мало, то чем длительнее запой, тем тяжелее нарушения со стороны всех органов и систем и тем больше организм испытывает сильнейшее токсическое отравление. Поэтому после длительной алкоголизации самостоятельно выходить из запоя бывает очень трудно.

Может ли человек самостоятельно выйти из запоя?

— Некоторые люди с алкогольной зависимостью могут найти в себе силы добровольно прекратить употребление спиртных напитков. Но выход из длительного запоя часто сопровождается повышением артериального давления и нагрузкой на сердце, высоким риском развития таких осложнений, как инфаркт миокарда, инсульт, желудочное кровотечение, эпилептический припадок и алкогольный делирий («белая горячка»). Поэтому в таких ситуациях очень часто требуется помощь врача. Также существует ряд ситуаций, в которых госпитализация становится крайней необходимостью. Прежде всего, это длительный запой, который приводит к выраженному ослаблению организма, все случаи, когда существует высокий риск развития «белой горячки». Безусловной госпитализации требуют также обострения на фоне запоя различных заболеваний, например, язвенной болезни, панкреатита.

Если даже человек вышел из запоя и перестал пить, это не означает, что он вылечился от алкоголизма. Отказ от алкоголя – это не лечение. Болезнь остается в организме, поскольку даже малейшая доза алкоголя вернет его к прежнему состоянию.

— И что же делать в таких случаях?

— Здесь без квалифицированной помощи не обойтись. Требуется кропотливая и длительная работа, направленная на создание у человека четкой установки на трезвый образ жизни, а также формирование негативного образа алкоголя и всего, что с ним связано. Нужно сломать систему ценностей, установившуюся в результате многолетнего приема алкоголя.

Если человеку поставлен диагноз «алкоголизм», то отказаться необходимо от любого спиртного. Даже от безалкогольного пива — потому что запах, вкус напитка, вид бутылки вызывают возбуждающий эффект, человек ощущает легкое опьянение, которое «вспоминает» мозг, и происходит срыв.

— Излечимо ли это заболевание?

— Нет, не излечимо. Алкоголизм — пожизненный диагноз. Другое дело, что человек может сам или с помощью врачей прекратить употребление спиртного и не пить до конца жизни. Но даже и в таком случае говорят о длительной ремиссии, но не об излечении. Дело в том, что даже после длительной трезвости первая же рюмка алкоголя запускает спящие механизмы уже сформированной болезни со всеми вытекающими последствиями. И этот срыв может произойти в любой момент.

Можно ли лечить от алкоголизма без ведома самого человека?Нет, нельзя. Не существуют чудодейственных и волшебных средств в виде капель, настоев, порошков и прочего, которые предлагается втихую подмешивать в пищу пьющего человека. Это самый настоящий обман. В лечении алкоголизма чрезвычайно важна мотивация самого пациента, его внутренняя установка на излечение и благоприятный исход.

Если мотивация у самого больного алкоголизмом отсутствует, то эффекта не будет, как бы ни старались близкие и родственники пьющего. Поэтому заниматься этой проблемой должны специалисты — врачи-наркологи, психологи, психотерапевты.