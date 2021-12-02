Социология ЦУР: четверть опрошенных рассказали о наличии сбережений

Центр управления регионом Чувашии поделился результатами недавнего онлайн исследования, посвященного финансовой грамотности населения.

В ходе соцопроса 24% опрошенных сообщили, что имеют сбережения, сообщают в ЦУР. Из них:

• 40% рассказали, что хранят средства на срочных банковских вкладах,

• 26% — в наличных в рублях,

• 19% — на счетах до востребования,

• 14% вкладывают в покупку ценных бумаг.

«Прокачать» навыки управления собственными средствами хотят меньше половины респондентов. Заинтересованность в повышении уровня своей финансовой грамотности выразили только 45% опрошенных.

Они рассказали, что предпочли бы получать такую информацию в интернете: при помощи поисковых агрегаторов, соцсетей «ВКонтакте» и Instagram, мессенджера WhatsApp.

В качестве самых интересных финансовых тем респонденты назвали выгодные финансовые вложения, заработок на рынке ценных бумаг, инвестирование средств и получение налогового вычета.

При этом более половины опрошенных (56%) предпочли бы формат обучающего видео, 38% – лонгрида и экспертных комментариев.

Отметим, за последний год большинство респондентов (77%) никак не повышали уровень своей финансовой грамотности и только 16% изучали эту тему.

Исследование проводилось методом онлайн анкетирования среди пользователей четырех наиболее популярных в регионе социальных сетей («ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram). Выборка квотированного опроса составила 608 респондентов. Данные отражают срез мнений наиболее активных пользователей основных социальных сетей.

Напомним, Чувашия стала пилотным регионом, заключившим четырехсторонне соглашение о сотрудничестве по повышению финансовой грамотности населения между Чувашской Республикой, Минфином России, Центральным банком и Ассоциацией банков России.

Глава республики Олег Николаев обозначил необходимость организации единой системы оценки уровня финансовой грамотности населения с применением как статистических, так и аналитических данных. «Только понимание объективной ситуации нам позволяет двигаться дальше», — отметил он.