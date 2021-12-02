Продукция из Чувашии в ТОП-100 по стране

Ржаная хлебопекарная мука, моргаушский хлеб, нагревательные секции для обогрева, противоградовые ракеты «Алазань-9», мобильная цифровая платформа. Продукция и разработки шести чувашских предприятий отмечены дипломами лауреатов Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

Церемонию награждения приурочили к форуму «Стратегия и практика успешного бизнеса». Эксперты отмечают, что производители республики уделяют большое внимание качеству продукции — только так возможно вести конкурентоспособное дело.

«Мы должны наметить новые направления дальнейшего развития бизнеса, сохранив при этом достигнутые позиции. А достигли мы многого. Более 160 наименований продукции, производимой в Чувашии, получили признание в разные годы. Сотни предприятий Чувашии традиционно участвуют в федеральных конкурсах, из года в год их продукция признается экспертами и потребителями как качественная, соответствующая современным стандартам», — отметил Глава Чувашии.

Чувашинформ.рф.

Фото: cap.ru