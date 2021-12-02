Мы в вечном долгу перед родителями

Нашей мамы, Матрены Давыдовны Петровой, с нами нет уже более тридцати лет, но для каждого из нас, ее детей, она является примером во всем.

Родилась наша мама 5 апреля 1927 года в деревне Паймурзино Советского (ныне Моргаушского) района в крестьянской семье. Отец, Давид, и мама Анна венчались в церкви Александра Невского в селе Александровском 16 января 1909 года.

Матрена окончила 7-летнюю школу на «4» и «5». Она мечтала учиться дальше, но не было возможности — началась Великая Отечественная война. В мае 1942 года брата Анания забрали на фронт, а 1 августа он погиб подо Ржевом. Матрена осталась у своих родителей главной помощницей. Надо было обрабатывать землю в 3 га, полученную отцом еще в царские времена. У отца была одна лошадь, он считался середняком, но с началом войны лошадь забрали на фронт. Поэтому 3 га обрабатывали вручную и с быками.

Дед Давид был низенького роста, очень крепкий и жилистый, работящий и вместе с ним в семье все работали до семи потов. Зимой, в свободное время, женщины, в том числе и Матрена, вязали крючком кружева для подзоров и для икон, спицами — носки, варежки, теплые платки, вышивали… По праздникам ходили на ярмарку торговать своими рукоделиями.

Во время войны мужчин мобилизовали на фронт, остались старики, женщины, инвалиды и дети. По зимам ездили на лесозаготовки в сторону Шумерлинского и Порецкого районов. Матрена со своей подругой Ниной Николаевой (родителей которой раскулачили, все отобрали, они выживали как могли). Матрена во время поездок свою подругу подкармливала, и подруга за это всю жизнь была ей благодарна. 28 февраля 2015 года в Чебоксарах на похоронах я познакомилась с дочкой Нины, Зиной. Она и рассказала, как Матрена ее маму поддерживала. Говорила Зина об этом тепло и благодарно.

По зимам женщины ткали белые холсты разных сортов — для нательного белья и для верхней одежды. Были и черного цвета для сохманов — это верхняя одежда на подкладке для весеннего и осеннего периода. На чердаке родительского дома подобный наряд сохранился.

9 июня 1951 года Матрена и парень Маврикий Петров из соседней деревни Новые Мадики расписались в Юськасинском сельсовете. Маврикий работал бригадиром полеводческой бригады в колхозе, и Матрена после замужества влилась в эту же бригаду.

Мой отец окончил курсы трактористов в Ядрине и курсы комбайнеров в Канаше. В июне 1954 года семья вместе с сестрой и матерью Маврикия переехали в Шумерлю. Маврикий устроился в МТС без проблем, ему дали комнату в бараке, но его мать категорически отказалась жить в городе. Она хотела жить в деревне, в своем доме и со своим огородом, выращивать домашний скот. Поэтому мои будущие родители купили небольшой дом в поселке и колхозе им. Ворошилова (с 1958 года — Дубовка).

Матрена пошла работать в полеводческую бригаду. В 1959 году выстроили новый дом и въехали под зиму. В доме стоял ткацкий станок, на котором ткали не только холсты белого цвета, но и цветной холст для наматрасников с полосами, цветные дорожки. Для этого старые вещи красились в несколько цветов, потом их стригли на полоски до 2 см и ткали. Потом эту ткань из лоскутков могли использовать и для покрывал на кровати, диваны.

Электричества в то время в деревне не было, но было радио. Сидели по вечерам при свете керосиновой лампы и фонарей и работали. Помню, слушали радиоспектакли Чувашского драмтеатра. Электричество подвели в деревню в 1966 году, а в 1967 году отец привез из Казани телевизор «Аэлита» с маленьким черно-белым экраном. По зимам смотрели военные фильмы, к нам приходили соседи, с которыми родители дружили домами. В избе всегда было жарко, мы, маленькие дети, бегали босиком по дому, а взрослые располагались прямо на полу.

Наш дом находится в низине, и весной вода в колодце поднималась чуть не до верха земли. Картошку мы сажали позже всех – ждали, когда уйдет вода. Наша мама заготавливала про запас продукты. Например, летом квасила молоко под творог, отжимала от сыворотки, добавляла в творог сырых яиц побольше, чтобы при сушке не ломался, соли, вымешивала и выкладывала в маленькие сковородки или в противень, ставила формочки из липовой коры в печку. Эта продукция высушивалась в несколько приемов. Заготавливались коржи из творога про запас, семья-то была большая.

Яйца куриные тоже ближе к осени складывали на хранение в зиму в ларь, наполненный зерном пшеницы. Бывало, некоторые промерзали и лопались, но не портились. Когда кололи овец по праздникам, то брюховицу мама отмывала дочиста, чтобы запаха не было, потом в нее набивала нарезанные на мелкие кусочки сердце, легкие, печень, селезенку, мясо, всё солила и зашивала. Ставила в глубокую посуду и заталкивала в печку, и так несколько дней подряд, пока не выпарится вся влага. Этот продукт – шартан — мама заготавливала на лето несколько штук.

В 1961—1962 годах мама работала подменной дояркой на Дубовской молочно-товарной ферме. А в 1963 году трудоустроилась уже постоянно. Матрена выхаживала телят в течение трех недель, а потом передавала телятнице. Случалось, что телята начинали болеть, и Матрена отпаивала их теплым настоем из лечебных трав, лекарствами. Когда коровы должны были отелиться, приходилось дежурить по ночам, особенно зимой — телята могли замерзнуть, заболеть

За доблестный труд дояркой, за высокие показатели Матрена Петрова награждена юбилейной медалью к 100-летию со дня рождения Ленина, медалью материнства второй степени, орденом «Знак Почета», знаком «Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства РСФСР», знаком «Ударник коммунистического труда», грамотами, ценными подарками.

За годы работы дояркой Матрена прикипела к своим коровам всей душой и, когда уволилась в 1985 году, первое время очень переживала. И после увольнения, когда надо было поработать в полеводческой бригаде, она не отказывала: помогала убирать картошку, в овощехранилище перебирала овощи…

У родителей всегда был полон двор скотины: коровы, обязательно теленок, овцы, гуси, куры, поросенок, а то и два, индюки. Для такого количества живности и большой семьи нужно было заготовить в зиму сена, соломы, дров, наготовить соления, варенья, запастись картошкой и зерном. По зимам навязать всем варежки, носки, одежду нашить. Всех накормить-напоить, а для этого каждый день печку истопить.

Мама никогда не жаловалась на свою жизнь. Просто работала, была ответственной, надежной, немногословной, терпеливой, не была публичной, в работе была шустрой, ни с кем не конфликтовала.

Мы, пятеро детей, выросли, выучились и разлетелись кто куда. Об одном жалеем — мало внимания уделяли своим родителям. Мы в вечном долгу перед ними.

А. Петрова.