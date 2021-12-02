1 декабря во Дворце культуры Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова состоялась торжественное подведение итогов республиканского конкурса «Семья года — 2021».

До начала мероприятия в фойе можно было ознакомиться с выставкой изделий декоративно-прикладного искусства, организованной силами самих участников конкурса.

В мероприятии принял участие Глава Чувашии Олег Николаев вместе с супругой, председателем Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Натальей Николаевой.

Город Шумерля на данном конкурсе представляла семья Ветликовых, которая стала победителем муниципального этапа республиканского конкурса. Рука об руку супруги идут вместе уже 17 лет и воспитывают пятерых детей: Ульяну, Марию, Таисию, Ивана, Даниила. Глава семьи — Анатолий Иванович — водитель ОАО «Шумерлинский хлебозавод». Мама — Марина Семёновна — корреспондент Шумерлинской общественно-политической газеты «Вперед». Главная ценность многодетной семьи – гармоничные, теплые взаимоотношения, основанные на доверии, уважении и любви.

Семье Ветликовых был вручен диплом участника республиканского конкурса «Семья года – 2021».

Справочно:

Конкурс «Семья Года» проводится в Чувашской Республике уже в 17-й раз. За этот период в нем приняли участие более трех тысяч семей. В 2021 году он объединил 98 семей из всех муниципальных образований республики.

В настоящее время, как на федеральном, так и на региональном уровне решению вопросов демографии, семейного благополучия уделяется самое пристальное внимание. Во исполнение стратегических задач развития России, определенных Президентом России В.В. Путиным, в рамках национального проекта «Демография» разработаны и реализуются региональные проекты, направленные на финансовую поддержку семей при рождении детей, создание условий для дошкольного образования в возрасте до трех лет.

Ежегодно в республиканском бюджете увеличиваются средства на охрану и укрепление института материнства и детства. В республике оказывается поддержка семей с детьми по 51 направлению на сумму более 25 млрд рублей.

По инициативе Главы Чувашской Республики О.А. Николаева реализуется комплекс мер по расширению и повышению качества поддержки многодетных семей Чувашии:

— уже с 1 сентября т.г. реализовано предоставление бесплатного горячего питания детей из многодетных малоимущих семей;

— выданы жилищные сертификаты многодетным семьям, имеющим восемь и более несовершеннолетних детей;

— освобождаются от уплаты транспортного налога многодетные семьи, (ранее такая льгота предоставлялась семьям, имеющим в своем составе пять и более детей);

— предусмотрена возможность направления средств республиканского материнского капитала на приобретение автотранспортного средства.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.