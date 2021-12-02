Стали известны имена победителей XII Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе – детство». Всего на суд жюри конкурса поступило 634 заявки из 75 регионов страны. За право стать лучшими из лучших боролись 11 работ журналистов Чувашии.

В числе победителей федерального конкурса – 2 журналиста Национального радио Чувашии.

В специальной номинации «Дорогой безграничных возможностей» пальму первенства взяла Анастасия Басникова с радиорепортажем «Социальный вопрос». В нем она рассказала о семье Портновых, усыновивших мальчика Андрея. Для Анастасии это уже вторая победа на федеральном конкурсе, первую она одержала еще в 2017 году.

«Для журналиста, как и для человека другой профессии, очень важно, чтобы его труд оценили по достоинству. Победа в конкурсе мотивирует достигать большего и в очередной раз дает убедиться, что всё было сделано не зря», - делится Анастасия Басникова.

В номинации «Жизнь замечательных семей» лучшим признали материал Ольги Артемьевой. Победу ей принес выпуск радиопрограммы «Сердце, отданное детям», посвященный семье Львовых, воспитывающих 9 детей.

«Я участвовала впервые, потому победа в конкурсе оказалась для меня приятной и в то же время неожиданной. Это говорит о том, что старания никогда не напрасны и, если упорно работать, не просто ради галочки, можно добиться больших результатов», - отмечает Ольга Артемьева.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой торжественная церемония награждения XII Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе – детство» не состоится. Победители получат свои награды по почте.

Минцифры Чувашии поздравляет журналистов с победой на престижном конкурсе и желает дальнейших успехов в профессиональной деятельности!

Напомним, Всероссийский конкурс журналистских работ «В фокусе – детство» организован Фондом поддержки детей при участии Союза журналистов России. Среди партнеров конкурса – Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС), Альянс независимых региональных издателей, Детское творческое объединение ЮНПРЕСС и Лига юных журналистов. В 2017 году в числе победителей конкурса «В фокусе детство» были две работы чувашских журналистов, в 2019 — одна.

Мининформполитики Чувашии.