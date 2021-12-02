Для экспортеров Чувашии создали Telegram-канал

Telegram-канал «Экспорт Чувашии» создан по инициативе специалистов Министерства экономического развития и имущественных отношений республики. Как отмечают в ведомстве сообщество необходимо для оперативного информирования предпринимателей.

Telegram-канал наполняют полезным контентом. Уже сейчас бизнесмены смогут узнать о специфике внедрения цифровых сервисов, мерах государственной поддержки, изучить пособие для начинающих экспортеров. Также предпринимателей информируют о предстоящих деловых мероприятиях и вебинарах.

Руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов отметил, что перед регионом стоит задача не просто увеличивать поставки чувашских товаров за границу, но и наращивать экспорт услуг. В ближайшее время в республике планируют внедрить Региональный экспортный стандарт 2.0.

Telegram-канал «Экспорт Чувашии» также должен стать полезным сервисом для прямого диалога органов и субъектов бизнеса.

«Мы видим, что объем экспортных поставок из Чувашии растёт с каждым годом. Сейчас в республике насчитывается свыше 380 экспортеров – это не только крупные предприятия, но и малый бизнес. Зачастую для выхода на внешние рынки предпринимателям не хватает информации, необходима консультация. Telegram-канал «Экспорт Чувашии» станет помощником в этих вопросах», - отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

Минэкономразвития Чувашии.