Депутаты Собрания депутатов города Шумерли присоединились к акции «Подари улыбку детям»

Ежегодно в нашей стране проходит декада инвалидов. Это еще один повод обратить внимание на проблемы людей, волею судьбы имеющих ограниченные возможности здоровья, нуждающихся в особой помощи и поддержке.

1 декабря, в преддверии Дня инвалидов, депутаты Собрания депутатов города Шумерля Сергей Яргунин, Лилия Егорова, Алексей Жданович, Игорь Кирюшин, Владимир Афошин присоединились к акции «Подари улыбку детям».

Неорганизованные дети с ограниченными возможностями здоровья, получили в подарок от депутатов наборы для творчества и спортивный инвентарь.

Благодарим депутатов за участие в акции. Спасибо за то, что Вы стремитесь поделиться теплом и любовью с теми, кто в этом нуждается.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.