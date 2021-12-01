Чувашский фристайлист в шаге от Олимпиады

Дмитрий Мулендеев выступит на втором этапе Кубка мира по фристайлу в США. Будут разыграны награды в дисциплине «биг-эйр».

Соревнования будут проходить 3 и 4 декабря. Лучших фристайлистов принимает база горнолыжного курорта Стимбот.

На кону спортсменов — медали и путёвки на Олимпийские игры, которые пройдут в Китае. В Поднебесную могут быть отобраны и два чувашских фристайлиста — Лана Прусакова и Дмитрий Мулендеев. Предстоящий Кубок мира обещает быть напряжённым.

Чувашинформ.рф.

Фото: cap.ru