Член экологического отряда гимназии № 8 – участница выездной образовательной форсайт-сессии волонтеров-экологов Чувашии

Эколидер, член школьного экологического отряда, обучающаяся 9а класса МБОУ «Гимназия №8» города Шумерля Ира Макарова с 26 по 28 ноября приняла участие на выездной образовательной Форсайт-сессии по развитию экологического добровольчества Чувашской Республики.

Юные экологи Чувашии собрались вместе, чтобы получить новые знания и умения, познакомиться друг с другом и составить планы работ своих организаций. Ребята придумали много новых и полезных экологических инициатив, лучшие из которых они смогут воплотить в жизнь уже в ближайшее время.

Ирина Макарова: «Форум был очень полезен для меня: я обогатились новым опытом, знаниями и идеями. Познакомилась с единомышленниками и провела выходные с пользой. В рамках диалога спикеры рассказывали нам о различных экологических акциях, о форматах проведения экомероприятий. Очень интересно было узнать, как решаются экологических проблемы и реализуются госполитика по сохранению природы России, экологические проекты Чувашии. Выражаю огромную благодарность спикерам за полезные знания и организаторам мероприятия за организацию форсайт-сессии».

Источник: сайт администрации г. Шумерли.