Продлен прием заявок на II Ярмарку православных идей «С любовью к вере»

Дорогие друзья!

Организатор II Ярмарки православных идей «С любовью к вере» — детский центр православной культуры «Благодать» детской библиотеки-филиала №1 им. С.Я. Маршака города Шумерля — по многочисленным просьбам продлевает прием заявок до 18 декабря 2021 года.



Работа Ярмарки состоится 19 декабря в День святителя Николая Чудотворца в официальной группе центра «Благодать» ВКонтакте.



Напоминаем: заявки принимаются на e-mail: vavus07@yandex.ru



Куратор Елена Евгеньевна Каширина +79033452335