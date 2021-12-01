01 Дек

Продлен прием заявок на II Ярмарку православных идей «С любовью к вере»

Дорогие друзья!

Организатор II Ярмарки православных идей «С любовью к вере» — детский центр православной культуры «Благодать» детской библиотеки-филиала №1 им. С.Я. Маршака города Шумерля — по многочисленным просьбам продлевает прием заявок до 18 декабря 2021 года.

Работа Ярмарки состоится 19 декабря в День святителя Николая Чудотворца в официальной группе центра «Благодать» ВКонтакте.

Напоминаем: заявки принимаются на e-mail: vavus07@yandex.ru

Куратор Елена Евгеньевна Каширина +79033452335

Автор записи: anna

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