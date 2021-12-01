Обращаться с отходами в Чувашии будут по-новому

В январе 2022 года в республике должна появиться актуализированная схема обращения с отходами. Такую задачу поставил Глава Чувашии.

Ставка на Канаш и Шумерлю — здесь планируют построить мусоросортировочные станции.

«У нас есть цель – двигаться по пути увеличения доли переработки ТКО. На это нас ориентирует Президент страны Владимир Владимирович Путин. Минприроды Чувашии сейчас находится на финишной стадии разработки и уточнения территориальной схемы обращения с ТКО. Мы должны эту работу завершить и незамедлительно запустить. Еще более конкретная задача – обсудить состояние отдельных полигонов и выработать конкретные направления нашего взаимодействия», — отметил Олег Николаев.

Также делается упор на развитие глубокой переработки и сокрашениии объёма отходов, которые будут захороняться на полигоне.

В Алатыре, Шумерле и Цивильском районе сейчас самые проблемные полигоны, где фиксируются постоянные возгорания.

Чувашинформ.рф.

Фото: m.newsrbk.ru