Новая услуга – по живой очереди

В МФЦ Чувашии поступило более 13,5 тысячи обращений на печать сертификата COVID-19 и восстановление доступа к «Госуслугам».

Востребованная у граждан новая услуга многофункциональных центров региона предоставляется в порядке живой очереди. В основном услугой пользуются пожилые люди, у которых нет самостоятельной возможности распечатать документ о вакцинации с портала.

Чтобы получить бумажный сертификат в МФЦ, необходимо предъявить паспорт гражданина РФ. Если нет доступа к порталу «Госуслуги», то понадобятся СНИЛС и полис ОМС.

Сертификат с QR-кодом действителен как в электронном, так и в бумажном виде. Он автоматически отображается в личном кабинете пользователя на портале в течение 3-х календарных дней после дня внесения в информационный ресурс сведений о завершении вакцинации.

Напомним, что кроме обращений на печать сертификатов COVID-19 все центры «Мои документы» Чувашии работают по предварительной записи: 8 (8352) 23-23-00 и 56-51-62 или mfc21.ru/prebook.

Минэкономразвития Чувашии.