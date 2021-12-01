Лагерь «Ильинский» может стать круглогодичным и получить поддержку

Перспективы детского оздоровительного лагеря «Ильинский» обсудили члены Высшего экономического совета. Есть планы создать современный центр военно-патриотического направления, который будет работать круглый год.

В 2018 году в лагере был возведен новый корпус, в планах – тотальная модернизация, аварийные объекты будут снесены.

Лагерь «Ильинский» может в разрабатываемую программу развития туризма. Чтобы получить финансовую поддержку необходимо подготовить проектно-сметную документацию.

Вице-премьер Дмитрий Краснов подчеркнул, что в министерстве экономического развития Чувашии готовы рассматривать любую инициативу муниципалитетов. В помощь дальнейшему развитию туризма в регионах создан национальный проект.

«Для развития туризма в Чувашии необходима инфраструктура, которая бы соответствовала всем требованиям качества, удобства, современности. Мы разработали проект «Рунический путь», который охватывает всю Чувашию, а в перспективе и другие регионы. Также мы опираемся на предложения жителей районов, чтобы появились проекты, чтобы были созданы мастер-планы и проектно-сметная документация. Концепция есть, теперь двигаемся к мастер-плану районов и определяемся с источниками финансирования. Чтобы получить максимальный эффект должна быть инициатива снизу, от муниципалитетов», — отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Дмитрий Краснов.

Развитие детского оздоровительного лагеря «Ильинский» станет одной из тем ближайшего заседания Высшего экономического совета.

Минэкономразвития Чувашии.