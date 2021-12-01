Как работодателям в Чувашии предоставить выходные дни работникам в связи с прохождением вакцинации

Ответ на данный вопрос прозвучал 23 ноября на заседании Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Работодателям рекомендовано предоставлять сотрудникам, проходящим вакцинацию, два оплачиваемых выходных дня или, в случае необходимости, заменить их удлинением отпуска или оплатой проезда и питания. Указанная рекомендация была зафиксирована решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 29.10.2021. Также согласно документу, предоставление работникам двух оплачиваемых дней рекомендуется предусматривать в коллективных договорах или локальных нормативных актах с учетом финансово-экономического положения работодателя.

Также в рамках заседания министр труда Чувашии Алена Елизарова сообщила о том, что в настоящее время социальными работниками совместно с медицинскими организациями и муниципалитетами проводится работа по информированию граждан старше 60 лет о необходимости вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Социальные и медицинские работники обходят дворовые территории и подъезды, приглашая жителей на вакцинацию. В столице Чувашии и Новочебоксарске к поквартирному обходу привлекаются председатели ТОС и домовых комитетов, «серебряные» волонтеры. В ходе обходов раздаются графики работы мобильных пунктов вакцинации.



Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики