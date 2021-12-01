В Шумерле прошел чемпионат и первенство Чувашии по плаванию

Два дня, 29 и 30 ноября, спортивная школа «Олимп» города Шумерля стала местом проведения чемпионата и первенства Чувашской Республики по плаванию. В соревнованиях приняли участие более 170 спортсменов Чувашии, имеющих подготовку не ниже II спортивного разряда по плаванию.

Каждый участник имел право стартовать не более чем в 3-х индивидуальных дисциплинах программы соревнований.

По итогам заплывов места между шумерлинскими пловцами распределились так.

На стометровке вольным стилем третий результат показал Комаров Максим, на дистанции 50 м вольным стилем Максим стал первым.

На дистанции 200 м баттерфляй среди девушек Дмитриева Александра стала третьей, Борисов Александр среди юношей – вторым.

Борисов Александр с первым результатом финишировал и на дистанции 50 м баттерфляем. Третья место на дистанции 50 м баттерфляем завоевала Симакова Виктория.

На стометровке брассом второе место у Федяровой Екатерины.

Кроме того, на дистанции 1500 метров вольным стилем впервые Борисов Александр выполнил спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта», а Индряков Станислав впервые стал обладателем I спортивного разряда.

Поздравляем спортсменов и их наставника тренера-преподавателя В.А. Иванова с достойными спортивными результатами!

Источник: сайт администрации г. Шумерли.